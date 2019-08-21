Ильинка в Москве закрывается для движения до 2 сентября

21.08.19 08:28

© РИА Новости. Евгения Новоженина

21 августа. Interfax-Russia.ru - Ограничения движения вводятся на улице Ильинка в связи с проведением в Москве Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В связи с проведением фестиваля "Спасская башня" с 23:00 21 августа по 08:00 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка от Старой площади до Красной площади", - говорится в сообщении.

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября. На Красной площади выступят 30 военных оркестров из 12 стран мира.

Фестиваль проходит в столице ежегодно. В его программе военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу.