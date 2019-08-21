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Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль

© РИА Новости. Илья Питалев
21 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что у нее была встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным, по итогам которой градоначальник взял ситуацию с рассмотрением предложений и жалоб на выборы в Мосгордуму под личный контроль.

"У меня состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, где мы предметно обсудили вот эти все (жалобы), собрали все жалобы и предложения. Сергей Семенович дал поручения, и там отрабатывают все эти предложения. И взял это под личный контроль", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Встреча прошла не просто так "поговорили", а мы контролируем, отслеживаем ход каждого обращения к нам и к мэру Москвы", - отметила глава ЦИК.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила "Интерфаксу" факт встречи Памфиловой и Собянина.

Она напомнила, что на прошедшей ранее встрече с кандидатами в Мосгордуму от КПРФ был высказан целый ряд предложений, претензий и жалоб в адрес как окружных комиссий, так и Мосгоризбиркома. "Ну, и, скажем, к исполнительной власти, и к муниципальной. В каждом округе какие-то были замечания", - сказала Памфилова.

7 августа глава ЦИК провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Она ответила им, что "прямым указанием не может его снять", но после выборов ЦИК будет обсуждать вопрос вынесения вотуума недоверия.

Она отметила, что Горбунов, работающий в Мосгоризбиркоме уже 26 лет, осведомлен о ее позиции. "Он знает, Горбунов, я и не скрываю этого. Полтора года назад я обращалась к (мэру Москвы) Собянину: Москва такой город... пора менять. Но Москва решила так. Но всему приходит конец. 26 лет более чем достаточно", - сказала Памфилова в ходе встречи.

Коммунисты пожаловались также на то, что они сталкиваются с препятствиями при согласовании площадок для ведения агитации. Памфилова пообещала обратиться по этому поводу в органы исполнительной власти Москвы.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования, 8 сентября.

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