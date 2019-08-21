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21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
"В документальном фильме запечатлены основные этапы путешествия Диндин и Жуи, их жизнь на родине, научные командировки специалистов зоопарка в Китай и их обучение тонкостям работы с таким редким видом, как большая панда", - говорится в сообщении.
В фильме также будет детально показана транспортировка животных и пышные проводы, которые пандам устроили жители Китая, добавили в зоопарке.
"Ночь кино" в Московском зоопарке стартует 24 августа в 20:00 у главного входа, уточняется в сообщении.
Две большие панды, самец Жуи и самка Диндин, были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.
5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали в зоопарк посмотреть на панд.
В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет.
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