Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи

21.08.19 14:03

© РИА Новости. Александр Вильф

21 августа. Interfax-Russia.ru - Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм о переезде панд Диндин и Жуи из Китая в Россию, сообщается на сайте зоосада.

"В документальном фильме запечатлены основные этапы путешествия Диндин и Жуи, их жизнь на родине, научные командировки специалистов зоопарка в Китай и их обучение тонкостям работы с таким редким видом, как большая панда", - говорится в сообщении.

В фильме также будет детально показана транспортировка животных и пышные проводы, которые пандам устроили жители Китая, добавили в зоопарке.

"Ночь кино" в Московском зоопарке стартует 24 августа в 20:00 у главного входа, уточняется в сообщении.

Две большие панды, самец Жуи и самка Диндин, были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.

5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали в зоопарк посмотреть на панд.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет.