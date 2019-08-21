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Минстрой обвинил регионы в задержке реформы ценообразования в строительстве

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 августа. Interfax-Russia.ru - Только 11 регионов РФ предоставили данные по экономически обоснованным индексам зарплат строителей, которые должны лечь в основу реформы ценообразования в отрасли, сообщил замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

"Мы дали возможность регионам определить экономически обоснованный уровень зарплаты строителя первого и четвертого разряда. Эту работу мы должны проделать сейчас. К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на поручение правительства, мы получили эти данные только от 11 регионов", - сказал Волков в среду журналистам.

Он подчеркнул, что Главгосэкспертиза готова утвердить формулу только этим регионам, поскольку в других она утверждена не до конца. "Это означает, что мы не можем выстроить эту картину по всей стране и не можем решить главную цель - ведь эти экономически обоснованные индексы актуализируют всю систему ценообразования", - пояснил Волков.

Отстающие регионы должны предоставить информацию до декабря 2019 года, сказал он.

"В информационном пространстве критикуют систему ценообразования, что она не совершенна. Мы полагаем, что сейчас нужно критиковать не систему ценообразования, а собственную работу. Работать нам надо совместно с регионами. Мы ждем от коллег, что работа активизируется", - заключил Волков.

Ранее замминистра отмечал, что совершенствование действующей в России системы ценообразования в строительстве позволит повысить ее точность на 15-20%.

"Мы предлагаем совершенствовать действующую систему ценообразования, которая базируется на применяемом ресурсно-индексном методе, когда большая часть ресурсов берется по базе 2000 года с индексом пересчета, выпущенных Минстроем России и регионами, а часть ресурсов берется по текущей цене методом конкурентного анализа. Мы считаем, что сейчас нам надо поработать вместе с регионами, чтобы точнее считать этот индекс, а также дать более четкий метод для расчёта конкурентного анализа. Это значительно повысит точность системы ценообразования - по нашим оценкам, на 15-20%", - пояснял Волков.

Министерство строительства и ЖКХ РФ начало разрабатывать реформу ценообразования в строительстве в 2015 году. С 1 января 2021 года Минстрой планирует провести апробацию ресурсной модели с возможностью определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом по отдельным ресурсам, а с 2022 года планируется полноценное применение ресурсного метода с применением сметных цен строительных ресурсов, определенных на основании результатов государственного мониторинга цен строительных ресурсов непосредственно от производителей и размещаемых во ФГИС ЦС.

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