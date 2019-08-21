Минимальную пенсию поднимут в Москве

21.08.19 16:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы в ближайшее время планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так - растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль - это признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение", - сказал градоначальник в среду в ходе посещения Зеленограда.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.