Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
  
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
   
Дополнительная преграда: еще одну дамбу для защиты от паводка укладывают в Хабаровске
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
21.08.19 16:21

Минимальную пенсию поднимут в Москве

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
21 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы в ближайшее время планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так - растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль - это признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение", - сказал градоначальник в среду в ходе посещения Зеленограда.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:24
Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве
.
  21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
.
  21.08.19 13:31
МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году
.
  21.08.19 12:45
Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль
.
  21.08.19 12:04
Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике
.
  21.08.19 10:52
Великобритания вышла на второе место по импорту промышленной продукции Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket