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22.08.19 08:57
Скульптуры из пластмассы покажут в Русском музее
Как сообщает пресс-служба Русского музея, эта выставка впервые столь полно отразит многообразие приемов работы отечественных скульпторов с пластмассой, композитными смесями и другими полимерными материалами.
"Выставка позволит раскрыть сложную и яркую увлекательную картину прогресса в жизни и в искусстве, где научная революция, появление новых технологий оказывают важное воздействие на мироощущение наших современников", - отмечается в анонсе музея.
В экспозиции представлены около 70 работ художников второй половины XX и начала XXI века из Петербурга и Москвы. В частности зрители увидят произведения Вадима Григорьева-Башуна, Ивана Говоркова, Дмитрия Шорина, Ольги Тобрелутс, Валерия Кошлякова, Константина Симуна и др.
Скульпторы, работая с пластическими массами, обращаются как к теме будущего, так и к образам и пластическим принципам античной классики.
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