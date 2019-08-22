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22.08.19 10:24

Международный фестиваль беспилотников пройдет в Москве в выходные

© РИА Новости. Евгения Новоженина
22 августа. Interfax-Russia.ru - На Большом массовом поле в столичном Парке Горького 24 и 25 августа состоится Международный фестиваль дронов, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"24 и 25 августа состоится второй международный фестиваль Rostec Drone Festival. Участие в фестивале примут 32 профессиональных пилота, в том числе представители таких стран, как Испания, Германия, Латвия, Белоруссия, Польша, Израиль, Швеция, Южная Корея и Франция", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, в фестивале примут участие лучшие пилоты мира Киллиан Руссо из Франции и Минчан Ким из Южной Кореи. Нашу страну представят чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов.

Спортсмены будут соревноваться два дня. В субботу пройдет квалификация, а в воскресенье - гонки плей-офф и финал. Участникам предстоит преодолеть двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей, отмечают в пресс-службе.

На дополнительной трассе в специальной зоне гости фестиваля смогут попробовать себя в качестве профессиональных пилотов на компьютерном симуляторе и научиться управлять дроном, сообщают в мэрии.

На площадке "Экспо" гости мероприятия смогут узнать о современных трендах и новинках в мире беспилотных летательных аппаратов. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшее фото и видео, сделанные с помощью дрона, а для юных участников организуют мастер-классы и научное шоу, уточняется в сообщении.

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