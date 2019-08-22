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22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное
"По нашей инициативе он перевезен в реабилитационный центр. Состояние у него стабильное", - сказала Остроумова в четверг.
По ее словам, сказать, сколько займет реабилитация точно невозможно, так как восстановление после инсульта - это длительный процесс. "Ну, что значит, нормально (он себя чувствует)? Всего месяц прошел, а после инсульта восстанавливаются год, не меньше", - сказала Остроумова.
О госпитализации Гафта стало известно 7 августа.
Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984). Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.
Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).
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