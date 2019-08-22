Адвокат сообщил о завершении следствия по делу братьев Магомедовых

22.08.19 15:58

© РИА Новости. Алексей Филиппов

22 августа. Interfax-Russia.ru - МВД РФ завершило следственные действия по уголовному делу в отношения владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества, а также многомиллиардных хищениях и растрате.

"Нас официально уведомили об окончании следственных действий. Со следующей недели мы начнем ознакомление с материалами дела, объем которых составляет 1000 томов", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Виктория Цирюлик, защищающая Зиявудина Магомедова.

По ее словам, "если нормально знакомиться с делом, это займет год, если ускориться - можно уложиться и за полгода".

Следствием МВД братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Вместе с Магомедовыми в качестве обвиняемых к делу привлечены бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артур Максидов, экс-гендиректор "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров, которым вменяется участие в ОПС (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищения.

Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, являются 16 человек, шесть из которых находятся в международном розыске.

Братья Магомедовы категорически отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

В рамках дела, заявлял Зиявудин Магомедов, был наложен арест на счета - "активы и живые деньги" - на сумму до 300 млрд рублей.