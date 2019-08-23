Аварийно севший в поле А321 разрежут на части и вывезут к утру понедельника

23.08.19 10:48

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

23 августа. Interfax-Russia.ru - Части аварийного A321 "Уральских авиалиний" будут окончательно убраны с подмосковного кукурузного поля в ночь на понедельник, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В пятницу подрядчик начнет дефрагментацию самолета. Затем по частям самолет будет вывезен с поля. Работы будут завершены в ночь на понедельник", - сказал собеседник агентства.

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.

Следственный комитет России и комиссия МАК 22 августа завершили работу на месте аварийной посадки А321. "Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты", - сообщила накануне пресс-служба компании "Уральские авиалинии".

В пресс-релизе отмечалось, что с 23 августа после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию. "В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолета", - подчеркивается в сообщении.

На месте инцидента работают инженеры и авиатехники "Уральских авиалиний".