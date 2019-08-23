Песков: Кремль не имеет отношения к вопросу содержания Уилана в СИЗО

23.08.19 14:19

© РИА Новости. Илья Питалев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Вопрос содержания под стражей обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана не относится к администрации президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Я не могу ответить на этот вопрос, не располагаю информацией. Это не в администрацию президента", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, почему Уилан до сих пор содержится под стражей без доказательств его вины.

Лефортовский суд Москвы в пятницу рассматривает ходатайство о продлении ареста Уилану до 29 октября.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Как сказал Жеребенков, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.