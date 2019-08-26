Подмосковные роддома с сентября будут выдавать все необходимые документы на ребенка

26.08.19 15:22

© РИА Новости. Павел Львов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Опыт нескольких роддомов Подмосковья по выдаче набора документов на новорожденного признан успешным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства.

"С 1 сентября при выписке мамы смогут получать свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детский сад. Эта услуга успешно прошла тестирование в 10 учреждениях родовспоможения Подмосковья и показала себя востребованной", - приводит слова Воробьева пресс-служба областного правительства.

Кроме того, с 1 сентября родителям будет вручаться подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". В комплект входит одежда, рассчитанная на первый год жизни малыша, предметы ухода для ребенка и мамы, подушка для кормления, подогреватель для детского питания, молокоотсос с уникальной системой хранения грудного молока, аптечка для новорожденного. По желанию вместо подарка можно выбрать денежный эквивалент - 20 тысяч рублей.