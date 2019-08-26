|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.08.19 15:22
Подмосковные роддома с сентября будут выдавать все необходимые документы на ребенка
"С 1 сентября при выписке мамы смогут получать свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детский сад. Эта услуга успешно прошла тестирование в 10 учреждениях родовспоможения Подмосковья и показала себя востребованной", - приводит слова Воробьева пресс-служба областного правительства.
Кроме того, с 1 сентября родителям будет вручаться подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". В комплект входит одежда, рассчитанная на первый год жизни малыша, предметы ухода для ребенка и мамы, подушка для кормления, подогреватель для детского питания, молокоотсос с уникальной системой хранения грудного молока, аптечка для новорожденного. По желанию вместо подарка можно выбрать денежный эквивалент - 20 тысяч рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket