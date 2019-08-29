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29.08.19 11:09
Мэр Сочи Пахомов не будет выдвигаться на третий срок
"Я не буду выдвигать свою кандидатуру. Документы (в конкурсную комиссию - ИФ) не подавал. Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим", - сказал Пахомов четверг журналистам.
29 августа - последний день приема документов от кандидатов на должность градоначальника.
По данным конкурсной комиссии, документы подали девять человек, в том числе две женщины.
Все кандидаты иногородние, несмотря на то, что по условиям претенденты на должность градоначальника должны иметь регистрацию в Сочи.
"Конкурсная комиссия отберет кандидатов, а депутаты городского собрания тайным голосованием выберут нового градоначальника", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в комиссии.
Дата проведения сессии пока не назначена.
Срок полномочий действующего мэра Сочи Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Он возглавляет город-курорт с 2009 года.
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