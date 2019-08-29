Мэр Сочи Пахомов не будет выдвигаться на третий срок

29.08.19 11:09

© РИА Новости. Максим Блинов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Сочи Анатолий Пахомов отказался от участия в кампании по выборам градоначальника.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру. Документы (в конкурсную комиссию - ИФ) не подавал. Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим", - сказал Пахомов четверг журналистам.

29 августа - последний день приема документов от кандидатов на должность градоначальника.

По данным конкурсной комиссии, документы подали девять человек, в том числе две женщины.

Все кандидаты иногородние, несмотря на то, что по условиям претенденты на должность градоначальника должны иметь регистрацию в Сочи.

"Конкурсная комиссия отберет кандидатов, а депутаты городского собрания тайным голосованием выберут нового градоначальника", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в комиссии.

Дата проведения сессии пока не назначена.

Срок полномочий действующего мэра Сочи Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Он возглавляет город-курорт с 2009 года.