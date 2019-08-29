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29.08.19 11:39
В Сочи появится туристический кластер "Мацеста-лэнд"
"Микрорайон "Мацеста" богат интересными местами, знаковыми объектами. Один из таких - знаменитые Орлиные скалы. Туристическая тропа к ним проложена много лет назад. Многочисленные туристы стремятся полюбоваться горными красотами и сфотографироваться у памятника Прометея (по легенде, он был прикован и освобожден именно здесь). Эти достопримечательности необходимо объединить одним маршрутом", - говорится в сообщении.
Идею создания объединенного маршрута предложил глава Сочи Анатолий Пахомов, побывав на исторических и природных объектах Мацесты.
Как отмечает пресс-служба, Пахомов в числе первоочередных задач поставил задачу построить удобные и безопасные дороги к объектам показа.
"Я поставил задачу перед департаментом транспорта о том, чтобы они рассмотрели такую возможность: дорогу перевести в ведение муниципалитета, отремонтировать и поддерживать в нормативном состоянии", - цитирует пресс-служба главу города.
По его словам, крупных и широко известных туристических объектов на Мацесте в настоящее время пять, но вскоре этот перечень может заметно пополниться. Все исторические и природные знаковые места предлагается объединить в один туристический кластер.
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