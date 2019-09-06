Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
Третий лишний: эксперты считают нецелесообразным введение 3 выходных в РФ
   
"Зеленый свет": Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать "Фризиум" в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
06.09.19 11:30

Собянин: Москва не живет за счет других регионов, она помогает им

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Столица ежегодно перечисляет в федеральный бюджет около 2 трлн рублей, это помогает выравнивать бюджетную обеспеченность других регионов России, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Чем больше экономика, чем более динамично она развивается в Москве, тем больше возможностей оказывать помощь из федерального бюджета через трансферты другим регионам", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в канун празднования 872-летия Москвы.

Так Собянин в очередной раз прокомментировал разговоры о том, что Москва живет за счет других регионов России.

"Мы производим больше 20% ВВП страны. Соответственно, сколько ты вырабатываешь, какая у тебя экономика, такой и бюджет", - заявил глава города.

По оценке Собянина, сегодня Москва создает около 2 млн рабочих мест для людей, которые приезжают из близлежащих городов, и порядка 3,5 млн рабочих мест по всей стране.

"Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития своих стран... Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа", - добавил мэр Москвы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.09.19 11:26
Памфилова: в протестных акциях в Москве принимала участие "сытая" молодежь
.
  06.09.19 10:40
Кластер альтернативных видов спорта создан в детском Черкизовском парке
.
  06.09.19 08:25
В мэрии назвали первую пятерку стран-импортеров московских товаров
.
  05.09.19 16:50
Суд арестовал самолет, принадлежащий экс-совладельцу ПСБ Алексею Ананьеву
.
  05.09.19 16:22
Военный суд оставил в СИЗО полковника ФСБ Черкалина до середины осени
.
  05.09.19 15:42
В Москве в 2019 году отреставрировано 1300 памятников архитектуры
.
  05.09.19 14:26
Суд на три месяца продлил арест зампреду ПФР Иванову по делу о взяточничестве
.
  05.09.19 13:57
Васильева отвергла идею Грефа убрать из школы экзамены
.
  05.09.19 12:28
Против Абызова возбуждено уголовное дело о легализации почти 30 млрд рублей
.
  05.09.19 12:06
Шахматную фигуру XVII века нашли археологи на Остоженке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket