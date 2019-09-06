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06.09.19 11:30
Собянин: Москва не живет за счет других регионов, она помогает им
"Чем больше экономика, чем более динамично она развивается в Москве, тем больше возможностей оказывать помощь из федерального бюджета через трансферты другим регионам", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в канун празднования 872-летия Москвы.
Так Собянин в очередной раз прокомментировал разговоры о том, что Москва живет за счет других регионов России.
"Мы производим больше 20% ВВП страны. Соответственно, сколько ты вырабатываешь, какая у тебя экономика, такой и бюджет", - заявил глава города.
По оценке Собянина, сегодня Москва создает около 2 млн рабочих мест для людей, которые приезжают из близлежащих городов, и порядка 3,5 млн рабочих мест по всей стране.
"Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития своих стран... Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа", - добавил мэр Москвы.
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