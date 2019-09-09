Задержанному по подозрению в нападении на Памфилову предъявлено обвинение в разбое, планируется его арест

09.09.19 16:09

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину, следствие ходатайствует о его аресте, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что Карабалаеву предъявлено обвинение в разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ), в Басманный суд Москвы направлено ходатайство о его аресте.

"В настоящее время следствием назначены необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил в отношении потерпевшей", - сказала Петренко.

Статья 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ночь на 6 сентября преступник проник в дом главы ЦИК в Подмосковье и напал на нее с электрошокером. По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на Памфилову было передано из МВД для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемым в преступлении оказался приезжий из Казахстана Карабалаев без документов, жилья и средств к существованию. "Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Карабалаев приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана, работал разнорабочим, но после потери документов стал невостребованным на рынке труда, перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами. Ночевал, где придется - в лесу, на вокзалах или в теплотрассах.

Глава ЦИК заявила, что обязательно бы накормила грабителя, если бы он пришел к ней домой и попросил об этом. "Уже прошло какое-то время, и я уже более спокойно могу сказать. Конечно, я испытала шок, но если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил или постучался в дверь, если он просто был такой голодный, я вон кошек кормлю голодных, бездомных, собак кормлю, у меня живут две кошки бездомные ... ну уж человека накормить вообще проблем нет", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.

По ее словам, она могла бы предложить грабителю выполнить какую-нибудь работу по дому, "может, где-то подмел, заработал бы пару рублей на хлеб".