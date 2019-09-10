Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве

10.09.19 09:55

© РИА Новости. Илья Питалев

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Новый электронный реестр детских прививок, который запустили в Москве к новому учебному году, будет информировать родителей о графике вакцинации, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"К новому учебному году в столице запустили первый электронный реестр детских прививок. Москва стала первым регионом, где создана такая единая электронная база данных всех прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в РФ. При этом система сама будет напоминать родителям с помощью SMS- и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее",- сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, электронный паспорт прививок призван помочь врачам усилить контроль над детской вакцинацией.

"Благодаря ему врачи теперь видят информацию обо всех прививках в онлайн-режиме, смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно вакцинировать, а данные о вакцинации надежно хранятся и не потеряются, если семья решит переехать и сменить городскую поликлинику",- отметили в департаменте.

Как подчеркнули в пресс-службе, система позволяет не только сохранять информацию о сделанных прививках, но и указывать причины, по которым ребенок не был привит.

"Для столичного здравоохранения этот сервис важен еще и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка. Врачи могут вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной",- сказали в департаменте.