Почти 3,5 тыс. домов отремонтируют после паводка в Иркутской области

10.09.19 16:43

© РИА Новости. Алексей Исаев

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Почти 3,5 тыс. пострадавших от наводнений домов будут капитально отремонтированы в Иркутской области, сообщает во вторник пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на главу ведомства Владимира Якушева, который находится с рабочей поездкой в Тулуне.

"По предварительным данным, количество помещений, определенных под капитальный ремонт, насчитывает 3 458. От граждан поступило около 2 тысяч заявлений на получение свидетельства на выплату по капитальному ремонту", - сказали в пресс-службе по итогам совещания Якушева с региональными властями.

Там добавили, что в настоящее время обследовано еще 582 помещения. До конца этой недели будут приняты решения о признании их аварийными или подлежащими капитальному ремонту.

В ведомстве напомнили, что граждане могут получать свидетельства на проведение капремонта самостоятельно, им будут авансированы работы в размере 50% от заявленной сметы. При этом если гражданин получил эти средства и не выполнил ремонт, то остальную сумму он уже получить не сможет. Социальная выплата на капремонт рассчитывается, исходя из стоимости его проведения, но не более 6 тыс. рублей за кв.м поврежденного жилья.

К настоящему времени от граждан поступило 145 таких заявлений, оплачена 51 заявка на сумму 7,9 млн рублей.

Как сообщалось, ранее губернатор Иркутской области принял решение выделить из регионального бюджета 1,7 млрд рублей для компенсации утраченного жилья гражданам, у которых есть в собственности иные объекты жилой недвижимости - таких насчитывается около 700 семей среди пострадавших. За счет федерального бюджета дом или квартиру могут приобрести только те, кто потерял единственное жилье.

Масштабное наводнение 25-30 июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.

Режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.