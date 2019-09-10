В Москве открыт памятник словенцам, погибшим в России в годы мировых войн

10.09.19 17:15

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Словении Марьян Шарец приняли участие в церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн.

"Я убежден, что монумент, который мы открываем сегодня, станет еще одним напоминанием всем живущим, конечно, будущим поколения о том, что любая идеология, которая основана на ненависти, в конечном счете, терпит крах", - сказал Медведев на церемонии.

Глава правительства отметил, что десятки тысяч словенцев участвовали в боевых действиях и не вернулись к своим близким в годы двух мировых войн. "Сыновьям и дочерям Словении от скорбящей родины" - это надпись на монументе передает чувства, которые словенцы разделяют до сих пор", - отметил глава правительства РФ.

По его словам, в России и Словении понимают, какие колоссальные жертвы были принесены. "Не вернувшиеся с фронта отцы и деды, сироты, инвалиды в разрушенных городах, это дети без детства и матери без детей. Это общая история, и мы благодарны словенцам за их заботу о памятниках на территории Словении", - добавил Медведев.

Премьер РФ напомнил, что в Словении находится 84 российских мемориала.

"Бережное отношение России и Словении к истории XX века является фундаментом, на котором мы строим сотрудничество в XXI веке. И этот монумент, который по праву установлен здесь - в музейно-мемориальном комплексе на Поклонной горе, станет важным символом дружбы между нашими народами", - подчеркнул российский премьер.

В свою очередь глава правительства Словении отметил, что место, где открывается памятник, - это место, где россияне чтут память всех погибших в прошлом за то, чтобы современная жизнь была мирной.

"Это знак примирения между поколениями и европейскими народами, это еще один шаг вперед для того, чтобы расширить взаимное доверие. Поэтому - искренняя благодарность российскому народу, правительству и городу Москве", - сказал Шарец.

Он подчеркнул, что словенцы, которые были насильно мобилизованы оккупационными войсками, а также добровольцы борьбы с фашизмом "сегодня получат кусочек своей родины". "И сегодняшним действием мы хотим четко сказать всем, что нам не все равно, что никто не забыт и ничто не забыто", - сказал глава правительства Словении.

Шарец отметил, что сегодня нужно вспомнить о бессмысленности вооруженных конфликтов и углубить дружбу между народами России и Словении. "В прошлом отношения между российским и словенским народами развивались в духе дружбы и с симпатией друг к другу, и это, конечно, помогло тому, что на сегодняшний день между РФ и Словенией существует такое качественное сотрудничество, которое основано на взаимном уважении и доверии", - подчеркнул премьер-министр Словении.

Глобальные вызовы, добавил он, требуют от всех рационального мышления и позитивного развития. "Поэтому сегодня я могу разделить мысль великого русского писателя Льва Толстого, который сказал: "Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда очень просты", - сказал Шарец.

Он добавил, что хорошие отношения между Россией и Словенией важны как в широком европейском, так и международном контекстах.

Памятник был открыт в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, мемориал призван стать символом исторической общности народов двух стран, местом преклонения перед памятью павших.

В 2016 году 30 июля в центре Любляны в присутствии президентов России и Словении был открыт памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.

Позже словенская сторона выступила с предложением установить в Москве памятник словенцам, погибшим в этот период.

Эта инициатива была поддержана российской стороной. Автором проекта стал известный словенский архитектор Рок Кланьшчек.

Памятник выполнен из словенского гранита в форме горы Триглав - национального символа Словении и воспроизводит словенскую традицию установки монументов аналогичного облика в память о борцах антифашистского движения в годы Второй мировой войны. На монументе надпись: "Сыновьям и дочерям Словении от скорбящей Родины".

В России в большинстве своем имеются не сохранившиеся захоронения военнопленных словенцев - солдат и офицеров австро-венгерской армии времен Первой мировой войны. Один из лагерей, в котором находилось значительное число выходцев из Словении, располагался в Перми. Относительно небольшие группы военнопленных оказались распределены по всей России от западных областей до Сибири и Дальнего Востока. Общее число словенцев, умерших в плену в период Первой мировой войны, оценивается в 4 тыс. человек.

В годы Второй мировой войны многие словенцы призывного возраста были насильно мобилизованы в вермахт, итальянскую армию, а также в "рабочие отряды" хортистской Венгрии.

С учетом получившего в Словении большой размах партизанского движения в вермахте словенцы считались "проблемным контингентом". Добровольный переход словенцев на сторону Красной Армии и советских партизан приобрел массовый характер. В 1943 году в Коломне Московской области из числа пленных - народов бывшей Югославии стали создаваться бригады Народно-Освободительной армии Югославии, сформированные в СССР. В эти соединения вступали многие словенцы.

Одним из наиболее известных военнослужащих бригад НОАЮ является отец первого президента Словении Милана Кучана Каломан Кучан, павший в 1944 году на территории Сербии.