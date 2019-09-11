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11.09.19 09:39
Водоснабжение в нескольких микрорайонах Тамбова нарушено из-за коммунальной аварии
По данным пресс-службы администрации Тамбова, авария случилась во вторник вечером. В результате было нарушено водоснабжение нескольких микрорайонов города, в которых проживает около 50 тыс. человек.
В зону пониженного давления воды попали также две больницы, перинатальный центр, дом ребенка и несколько жилых микрорайонов.
"В ходе работ была обнаружена продольная трещина и развал водовода. Необходим демонтаж части трубы, который планируется провести в течение дня", - уточняет пресс-служба.
Водоснабжение потребителей полностью не прекращалось, однако давление воды снижалось. Водоснабжение социально значимых объектов, попавших в зону аварии, было обеспечено.
Власти предупреждают, что днем в среду во время ремонта водовода возможно частичное отключение водоснабжения части многоквартирных домов в северной части города. Специалисты планируют завершить все работы в течение дня, добавляет пресс-служба.
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