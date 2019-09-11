Водоснабжение в нескольких микрорайонах Тамбова нарушено из-за коммунальной аварии

11.09.19 09:39

© РИА Новости. Евгений Самарин

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады в Тамбове устраняют последствия крупной аварии на водоводе в северной части города.

По данным пресс-службы администрации Тамбова, авария случилась во вторник вечером. В результате было нарушено водоснабжение нескольких микрорайонов города, в которых проживает около 50 тыс. человек.

В зону пониженного давления воды попали также две больницы, перинатальный центр, дом ребенка и несколько жилых микрорайонов.

"В ходе работ была обнаружена продольная трещина и развал водовода. Необходим демонтаж части трубы, который планируется провести в течение дня", - уточняет пресс-служба.

Водоснабжение потребителей полностью не прекращалось, однако давление воды снижалось. Водоснабжение социально значимых объектов, попавших в зону аварии, было обеспечено.

Власти предупреждают, что днем в среду во время ремонта водовода возможно частичное отключение водоснабжения части многоквартирных домов в северной части города. Специалисты планируют завершить все работы в течение дня, добавляет пресс-служба.