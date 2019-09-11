Пять детских поликлиник отремонтируют в 2019 году в Тульской области - губернатор

11.09.19 11:38

Фото пресс-службы правительства Тульской области

11 сентября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в нынешнем году будут проведен капремонт пяти детских медицинских учреждений, сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе рабочей поездки в Щекинский район.

Как сообщила пресс-служба облправительства, губернатор посетил детское поликлиническое отделение Щекинской районной больницы.

"В этом году в области капитально ремонтируется пять детских поликлиник. На ремонт четырех из них привлечены внебюджетные деньги. Ещё одна ремонтируется на средства областного бюджета", - сказал Дюмин.

Сейчас ремонтные работы идут в детских медучреждениях в Туле, Новомосковске, Узловой. В Суворове поликлиника возобновила работу в июле.

Второй сданный объект - это детская поликлиника в Щекино. Работа поликлиники и решения по планировке помещений соответствуют требованиям "новой модели медицинской организации", которая внедряется в соответствии с национальным проектом "Здравоохранение". Медучреждение укомплектовано всем необходимым оборудованием - закуплены электрокардиограф, оборудование для кабинета офтальмолога, аппарат УЗИ, аппарат рентгеновский диагностический цифровой.

Поликлиника обслуживает более 5 тыс. детей из Щекино и 615 ребят из близлежащих сел. В этом году на работу в больницу пришли 18 специалистов; планируется, что еще пять врачей приедут на работу в больницу из других регионов.

"Президент России поставил задачу - модернизировать первичное звено в медицине. Мы эту задачу решаем", - подчеркнул Дюмин.