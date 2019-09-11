Значит, война: незаконную политрекламу в Гугле в Москве назвали свидетельством войны
  
Принять поражение: власти Бурятии призывают митингующих принять итоги выборов мэра Улан-Удэ
   
В зоне риска: уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 815 см
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.09.19 12:56

Медведев: действие нормативных актов СССР и РСФСР в сфере надзора прекратится с начала 2020 года

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года.

"Я подписал поручение перед тем, как встретиться с вами, о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее, с 1 января следующего года", - сказал Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Присутствующий в студии вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, получившей название "регуляторная гильотина", сообщил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства.

""Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы. Содержание этого приложения - перечень, состоящий из 220 тыс. 319 актов", - отметил Чуйченко.

По его словам, среди них декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о 8-часовом рабочем дне, постановление Совмина РСФСР от 1961 года об утверждении республиканских технических условий "Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов", а также постановление Совмина РСФСР 1978 года "Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей".

По словам Медведева, "нам нужно отменить действия актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают экономику".

"Но в то же время, не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования. Или нам придется каким-то образом устанавливать, что все-таки эти вопросы регулируют, если такое регулирование необходимо. И вот это очень тонкая работа, которую должны провести коллеги из аппарата правительства с привлечением экспертов-юристов, сотрудников Минюста, чтобы понять, что должно остаться, а что должно уйти", - рассказал Медведев.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.09.19 13:08
Температурный рекорд 47-летней давности побит в Москве
.
  11.09.19 11:43
Сеть Wi-Fi в Москве - одна крупнейших в мире, заявил Собянин
.
  11.09.19 08:56
Фан-зоны Евро 2020 будут созданы не только в Москве и Петербурге
.
  11.09.19 08:53
Столичный суд взыскал с организаторов акции 27 июля более 1,2 млн руб. по иску "Мосгортранса"
.
  10.09.19 17:48
Экс-совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым вменяется растрата более 66 млрд рублей и свыше $500 млн
.
  10.09.19 17:15
В Москве открыт памятник словенцам, погибшим в России в годы мировых войн
.
  10.09.19 15:21
Глава Мосгоризбиркома: выборы в Мосгордуму состоялись
.
  10.09.19 11:16
Управделами президента РФ опровергло работу в структуре Смоленкова, названного "американским шпионом"
.
  10.09.19 10:59
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
.
  10.09.19 09:55
Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket