Температурный рекорд 47-летней давности побит в Москве

11.09.19 13:08

© РИА Новости. Владимир Сергеев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на базовой московской метеостанции (ВДНХ) к полудню поднялась до 26,3 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеонаблюдений, в среду был побит температурный рекорд дня, установленный в 1972 году (25,6 градуса).

Абсолютный за всю историю метеонаблюдений температурный рекорд в Москве для 11 сентября был установлен в 1909 году (27,8 градуса).

По оценкам синоптиков, осень в Москве на 5 градусов теплее климатической нормы.