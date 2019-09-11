Баттлы писателей и историков, танцы и книжная ярмарка ожидают гостей фестиваля "Русское лето" в Воронеже

11.09.19 13:58

Фото со страницы фестиваля в VK

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль традиционной культуры "Русское лето" пройдет в воронежском Центральном парке 14-15 сентября, сообщает пресс-центр правительства области.

В программу фестиваля включены лектории о русских князьях, ордынских ханах, древних орудиях и истории Воронежа. Историки и писатели поучаствуют в баттлах "За историческую правду" о "Смутном времени", Иване Грозном, Ярославе и Владимире.

В рамках театральной части программы воронежцам покажут моно-спектакль артиста МХАТ Михаила Сиворина по роману Захара Прилепина: "Ты что такой похнюпый?". Активный театр привезет постановку "Обитель", где сыграют лидеры группы 25/17, и спектакль по мотивам стихов Марины Цветаевой "Сонечка".

На фестивале состоится выступление группы "Калинов мост" и мужского хора Воронежской филармонии, поэтический рэп-перфоманс и музыкальные эксперименты.

Также воронежцев ждут мастер-классы по историческим танцам и реконструкции древних орудий, "ремесленная деревня" и книжная ярмарка.

Фестиваль инициировал российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Инициативу поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев и департамента культуры.