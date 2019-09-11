Возможность провести амнистию для несовершеннолетних рассматривают в РФ

11.09.19 14:17

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным парламентским комитетам рассмотреть возможность проведения амнистии для несовершеннолетних и отдельных категорий женщин, сообщила в среду пресс-служба Госдумы.

"11 сентября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о проекте постановления об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3000 человек.

В сопроводительных документах к проекту постановления указано, что амнистия "позволит воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление, возвратить в семьи, в том числе, единственных и многодетных кормильцев".

Поручение спикера о необходимости выработки предложений направлено в комитеты Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции.