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11.09.19 16:56
Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова
"Суд, изучив материалы дела и выслушав мнение участников процесса, считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору", - говорится в решении судьи Ирины Аккуратовой.
Как сообщалось, вернуть дело в прокуратуру предложила сама судья Аккуратова, по мнению которой в обвинительном заключении имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора.
Гособвинение возражало против инициативы суда. Как отметил прокурор Михаил Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.
Подсудимые и адвокаты поддержали инициативу суда, указав, вместе с тем, на то, что, по мнению стороны защиты, и тех материалов дела, которые уже представлены в суд, достаточно для вынесения оправдательного приговора по итогам процесса.
Представитель потерпевшего по делу - министерства культуры - оставил решение на усмотрение суда.
Фигурантам дела вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.
Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.
В августе 2019 года суд получил результаты назначенной по делу "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которых следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета".
По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".
Дело экс-главбуха АНО Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.
Мещанский суд в апреле 2019 года вернул дело Масляевой генеральному прокурору, сославшись на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении, а в ходе процесса она заявила, что ей неизвестны обстоятельства хищения денежных средств.
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