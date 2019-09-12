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12.09.19 12:13
ЦИК утвердил итоги довыборов в Госдуму
В одномандатном округе № 70 в Хабаровском крае победил кандидат от ЛДПР Иван Пиляев - (39,12% голосов).
В остальных округах прошли единороссы: в округе № 134 в Новгородской области победу одержал Юрий Бобрышев (35,39% голосов), в округе № 174 в Свердловской области прошел олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин (41,59%), в округе № 145 в Орловской области - Ольга Пилипенко (53,62%).
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