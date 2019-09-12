Четверг стал самым теплым днем в Москве за 68 лет

12.09.19 13:58

© РИА Новости. Александр Вильф

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 успел прогреться до 25,6 градуса, сообщил Гидрометцентр России в четверг.

По данным наблюдений, за последние 68 лет - это самый теплый день. Предыдущий температурный рекорд принадлежал 12 сентября 1955 года (25,4 градуса).

Температура в московском регионе продолжает расти, не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, который был установлен в 1932 году и составил 26,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в четверг в столице был побит температурный рекорд 1972 года, в городе было зафиксировано 26,8 градуса.

По информации синоптиков, температурные показания 11 и 12 сентября на 7-8 градусов выше климатической нормы. Осень 2019 года в целом пока на пять градусов теплее многолетней климатической нормы.