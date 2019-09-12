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12.09.19 13:58
Четверг стал самым теплым днем в Москве за 68 лет
По данным наблюдений, за последние 68 лет - это самый теплый день. Предыдущий температурный рекорд принадлежал 12 сентября 1955 года (25,4 градуса).
Температура в московском регионе продолжает расти, не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, который был установлен в 1932 году и составил 26,4 градуса.
Ранее сообщалось, что в четверг в столице был побит температурный рекорд 1972 года, в городе было зафиксировано 26,8 градуса.
По информации синоптиков, температурные показания 11 и 12 сентября на 7-8 градусов выше климатической нормы. Осень 2019 года в целом пока на пять градусов теплее многолетней климатической нормы.
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