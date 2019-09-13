В Москве на сутки перекроют участок Большой Дорогомиловской улицы

13.09.19 09:00

© РИА Новости. Максим Блинов

12 сентября. Interfax-Russia.ru – Участок Большой Дорогомиловской улицы будет закрыт с полуночи 14 сентября на сутки, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в четверг.

"На сутки закрывается часть Большой Дорогомиловской улицы, здесь нужно закончить работы по благоустройству рядом с площадью Киевского вокзала. Нельзя будет проехать с 00:00 14.09 до 00:00 15.09", - говорится в сообщении ЦОДД в твиттере.

Столичных автомобилистов просят быть внимательными, следить за знаками и планировать маршруты заранее.