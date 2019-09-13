Правительство предложило не взимать подоходный налог с оказавшихся в зоне стихийных бедствий граждан

13.09.19 11:27

© РИА Новости. Нина Зотина

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, сообщил сайт кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом доходов в денежной и натуральной форме, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате терактов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц независимо от источника выплаты. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наём", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте.

Принятие законопроекта будет способствовать "обеспечению граждан, пострадавших в результате террористических актов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, съёмным жильём", - отмечается в документе.