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Греф: РФ должна готовиться к снижению потребления нефти

© РИА Новости. Алексей Даничев
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия не должна повторять ошибки генералов, готовящихся к прошедшим войнам, диверсифицируя экономику в преддверии "сырьевого шока", считает Герман Греф. Для необходимых реформ есть политическая воля со стороны президента РФ Владимира Путина, уверен экс-министр экономики, а ныне глава крупнейшего банка страны.

"Я боюсь слов "мы готовы к кризисам". Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это "Линия Мажино" (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года - ИФ). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний", - сказал Греф, выступая на панельной сессии Московского финансового форума.

"У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире". И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель - ИФ)", - предупредил Греф.

"Надо готовиться к этим, новым, рискам, и мы к ним не очень готовы. И вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие", - считает глава Сбербанка (MOEX: SBER).

По словам Грефа, не стоит пенять на отсутствие политической воли: президент Путин "прикроет" необходимые для диверсификации экономики реформы.

"У нас есть уникальный момент для начала этой работы. Часто, когда мы говорим о реформах, показывают "наверх" - где-то в Кремле кто-то что-то не дает. Но когда мы говорим про 2000-2019 годы, пардон, один и тот же президент давал делать достаточно радикальные вещи", - сказал Греф, который в 2000-2007 годах руководил Минэкономразвития, а после ухода из правительства руководит Сбербанком.

"И я убежден, что не только даст, а еще и "прикроет", и поможет. Вопрос в другом - чтобы нам всем вместе найти эту самую модель экономики, это сейчас самая ключевая история", - заключил он.

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