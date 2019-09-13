Рубль растет к доллару и евро

13.09.19 15:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль торгуется вблизи максимальных с начала дня отметок к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,28 руб./EUR1, подешевев на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,25 копейки - до 67,38 рубля.