Руководить межведомственной комиссией по вопросам охраны Байкала будет вице-премьер

13.09.19 17:20

© РИА Новости. Владимир Смирнов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проверить выполнение Россией обязательств по охране Байкала как объекта ЮНЕСКО.

Кроме того, президент распорядился повысить уровень руководства межведомственной комиссией по вопросам охраны Байкала до уровня вице-премьера.

Согласно перечню поручений на сайте Кремле правительство до 1 января 2020 года на одном из своих заседаний должно рассмотреть выполнение обязательств в сфере охраны Байкала как объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Также на заседании кабинета министров должна быть оценена деятельность межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и рассмотрены меры по повышению ее эффективности.

Эти меры должны включать возможность определения председателем комиссии вице-премьера РФ.