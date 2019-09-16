Расписание "Аэроэкспресса" на Шереметьевском направлении изменится в сентябре

16.09.19 08:15

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 сентября. Interfax-Russia.ru - "Аэроэкспресс" сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 16 по 21 и с 23 по 26 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге.

"В ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20, с 20 на 21 сентября будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:00, 23:30, 00:01, а также отправляющиеся из Шереметьево в 6:30, 7:00, 22:30, 23:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В сообщении уточняется, что 16 сентября до 22:00 и 21 сентября с 7:00 поезда будут курсировать в соответствии с основным расписанием.

"В ночь с 23 на 24, с 24 на 25, с 25 на 26 сентября будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:30, 23:30, а также отправляющиеся из Шереметьево в 7:00, 23:00, 00:30", - сообщает сайт.