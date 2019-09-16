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16.09.19 10:46

Закупку вакцин от опасных заболеваний в Москве удвоят в 2020 году

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
16 сентября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году столичные власти увеличат в два раза закупку вакцин от трех опасных инфекционных заболеваний - вируса папилломы человека (ВПЧ), коклюша и менингококковой инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в понедельник.

"Вакцинация против ВПЧ проводится в Москве с 2009 года для девочек в возрасте 12-13 лет. Прививка защищает от одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний - рака шейки матки", - написал Собянин.

Кроме того, по его словам, для снижения заболеваемости коклюшем в региональный календарь профилактических прививок планируется ввести вторую ревакцинацию против коклюша детей в возрасте 6-7 лет, для чего в следующем году планируется закупить безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину.

"Москва - один из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат. Также увеличим закупку вакцин против менингококковой инфекции - опасного инфекционного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы. Наиболее подвержены заболеванию дети с года до 6 лет", - рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что вокруг темы прививок есть много споров и столкновений мнений.

"Но все же не будем забывать, что в России выросло уже несколько поколений детей, которые не знают, что такое оспа или полиомиелит. Да и большинство менее опасных болезней встречаются не в пример реже, чем во времена наших дедов и прадедов. Врачи уверены, что другой защиты от опасных инфекционных заболеваний, кроме прививок, просто не существует. Также думают и 90% москвичей, которые регулярно делают прививки своим детям", - подчеркивает Собянин.

Он также напомнил, что в Москве в электронный вид были переведены прививочные карты более 1,9 млн московских детей.

"Когда на прием придет непривитый ребенок, электронная система напомнит врачу, что он должен предложить родителям сделать вакцинацию. Родители будут получать SMS-напоминания о том, что пора прийти в поликлинику и сделать прививку ребенку. И, наконец, до конца года мы планируем открыть родителям доступ к электронной карте прививок детей. Каждый родитель сможет получить полную и достоверную информацию, какие прививки и какими препаратами были сделаны его ребенку", - добавил мэр.

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