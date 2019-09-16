Храм преподобного Алексия построят на западе Москвы по проекту архитектора Соборной мечети

16.09.19 12:50

© РИА Новости. Максим Блинов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Получено разрешение на строительство храма в честь преподобного Алексия, человека Божия, в Крылатском, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе куратора "программы-200", депутата Госдумы Владимира Ресина.

Проект храма разработал почетный архитектор Москвы Игорь Тажиев, на счету которого - проекты мечети на Поклонной горе и Соборной мечети столицы. Храм преподобного Алексия в Крылатском стал последним детищем мастера, он не успел воплотить его в жизнь. Эстафету продолжила вдова Тажиева, архитектор Наталья Михалева.

По ее словам, храм, соединяющий традиции древнерусского и раннемосковского зодчества, будет вмещать около 700 прихожан. Главный фасад церкви будет выходить на Рублевское шоссе.

"Мы стремились создать проект энергоэффективный, он спроектирован по принципу "термос": летом в храме будет прохладно, а зимой тепло даже без применения дополнительного оборудования", - сказала Михалева "Интерфаксу".

"Но главное - он будет уникальным по своему архитектурному облику и комфортным для прихожан. Под одной крышей разместится весь комплекс - сам храм, приходские службы и воскресная школа для детей", - отмечает она.

В ближайшие дни подрядчик "нулевого цикла" выйдет на строительную площадку, а завершить возведение церкви планируют уже через два года.

Ранее здесь была возведена небольшая деревянная часовня, которая станет частью нового храмового комплекса в честь преподобного Алексия, человека Божия. Деньги на строительство часовни пожертвовала мать погибшего военного лётчика, которого звали Алексей. Именно в этой часовне незадолго до кончины принял православие архитектор Тажиев, рассказали в пресс-службе Ресина.