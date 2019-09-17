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Депутаты Мосгордумы нового созыва вступят в должность

© РИА Новости. Алексей Куденко
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония принесения присяги депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоится во вторник в Московском парламентском центре, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

"Согласно уставу города Москвы, при вступлении в должность депутаты произносят присягу. Торжественная церемония принесения присяги депутатами начнется во вторник в 14 часов", - сказал собеседник агентства.

При этом в соответствии с законодательством, в момент открытия первого заседания нового состава Мосгордумы истекут полномочия депутатского корпуса прежнего состава. Дата первого заседания Мосгордумы нового состава будет объявлена указом мэра Москвы.

Первое заседание откроет старейший из избранных депутатов - представитель КПРФ Николай Губенко. На этом же заседании тайным голосованием будет избран председатель столичного парламента.

В настоящее время председателем Мосгордумы является поддержанный партией "Единая Россия" Алексей Шапошников, который переизбрался в новый состав парламента.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, 4 - представителей "Яблока" и 3 кандидата "Справедливой России".

Новый состав Мосгордумы обновился почти на две трети, из прежнего состава переизбрались лишь 16 депутатов.

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