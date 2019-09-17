Тамбовская область до 2024 года направит 1,5 млрд руб. на популяризацию газомоторного топлива на транспорте

17.09.19 07:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Минэнерго поставило перед Тамбовской областью задачу к 2024 году увеличить количество заправок транспорта на газомоторном топливе до 17 штук, сообщил заместитель начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта области Виктор Вакульчик на заседании комитета областной думы.

На сегодняшний день в регионе действует две такие станции, прорабатывается вопрос об открытии еще одной на улице Монтажников в областном центре. Кроме того, в работе еще два участка под строительство - в Тамбове и Моршанске.

До 2024 года на развитие использования газомоторного топлива в области направят около 1,5 млрд рублей.

По словам Вакульчика, в автотранспортных предприятиях региона расходы на топливо составляют до 50% от всех затрат. Стоимость природного газа в настоящее время - 15 рублей за кубометр, это более чем в 2,5 раза ниже стоимости традиционного топлива. Перевод транспорта на газ не только будет способствовать модернизации материально-технической базы пассажирских автотранспортных предприятий, но и может помочь в стабилизации стоимости услуг регулярных перевозок.

Вакульчик подчеркнул, что проект расширения использования газомоторного топлива на автотранспорте региона включен в перечень отраслевых проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.