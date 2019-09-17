Высшая квалификационная коллегия судей выдвинула Лебедева на новый срок полномочий председателя ВС РФ

17.09.19 13:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рекомендован коллегами на новый срок полномочий, соответствующее решение приняла во вторник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве.

"Рекомендовать к назначению на должность председателя Верховного суда РФ кандидатуру Лебедева Вячеслава Михайловича", - зачитал решение глава коллегии Николай Тимошин.

Он отметил при этом, что решение принято единогласно.

Далее кандидатура Лебедева должна быть утверждена кадровой комиссией при президенте РФ.

В соответствии с законом "председатель Верховного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации".

При этом "одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя Верховного Суда РФ неоднократно, поскольку на председателя Верховного Суда РФ не распространяется установленный федеральными конституционными законами и федеральными законами предельный возраст пребывания в должности судьи".

Вячеслав Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В должности судьи начал работу с 1970 года народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы (сейчас - Головинский суд Москвы), затем был председателем Железнодорожного районного народного суда Москвы (ныне - Коптевский суд). В 1986 - 1989 годах был председателем Мосгорсуда.

Лебедев находится на посту главы сначала ВС РСФСР, а и РФ с 1989 года. В 1999, 2007 и в 2012 годах был переназначен на должность председателя Верховного суда РФ.