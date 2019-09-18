Собянин: коммунальный комплекс столицы готов к зиме

18.09.19 08:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник насосно-перекачивающую станцию "Марьинская", открывшуюся после реконструкции специально к началу отопительного сезона.

"В Москве с 2012 года реализуется программа развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. Москва - самый большой в мире город, который находится в таких климатических холодных условиях, поэтому требуется постоянное внимание, надежность и эффективность всех инженерных систем. За эти годы были реконструированы и отремонтированы десятки тысяч систем водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, десятки котельных и ТЭЦ. В этом году город провел полную ревизию, подготовился к зиме, готовность коммунальной системы реализована", - сказал он.

Градоначальник заявил о готовности коммунального комплекса столицы к зиме.

По его словам, уровень износа коммунальных сетей и оборудования в Москве последовательно снижается. "Хороший пример модернизации - насосная станция "Марьинская", которая обеспечивает теплоснабжение 400 тыс. жителей Братеево и Марьино. В результате проведенных работ она стала безопаснее, чище с экологической точки зрения и теперь работает в автоматическом режиме, причем самые сложные работы были выполнены в кратчайшие сроки летом этого года. По сути, за три месяца было проведено полное переоснащение станции новым оборудованием", - отметил глава города.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тыс. зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. При этом график отключения горячего водоснабжения потребителей не нарушался и не превышал 10 суток.

Отмечается, что для уборки территории города предстоящей зимой будет задействовано порядка 25 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, а также сформировано 6,5 тыс. бригад (25,3 тыс. рабочих) для уборки улично-дорожной сети. В работе на дворовых территориях будет задействовано 29 тыс. дворников и 30 тыс. средств малой механизации. Для очистки кровель от снега и наледи укомплектовано 4,2 тыс. бригад (16,2 тыс. рабочих).

Утилизацию снега будут обеспечивать 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы 1,4 тыс. аварийных бригад. Подготовлено 1,4 тыс. единиц специализированной техники, свыше 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения.

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 476,5 тыс. тонн угля, 25,7 тыс. тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения города Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.