Москвичей предупредили об аномально низком давлении и пониженном содержании кислорода в воздухе

18.09.19 13:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Погоду в столичном регионе определяет тыловая часть атлантического малоподвижного циклона, сообщил в среду сайт "Метеоновости".

"В Москве осень вступила в свои права. Погода пасмурная, сырая, температура в дневные часы не поднимется выше 12-13 градусов, сохранится аномально низкое (ниже нормы на 8-10 мм рт.ст.) атмосферное давление", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в Москве и Подмосковье неблагоприятный кислородный режим - умеренная погодная гипоксия.

"Холодная погода в сочетании с понижением содержания кислорода в воздухе негативно сказываются на состоянии лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, особенно при легочной патологии. Недомогание, депрессивные и эмоциональные расстройства могут отмечаться даже у практически здоровых и не метеозависимых людей", - подчеркивает сайт.

Кроме того, высокая влажность и понижение температуры провоцируют обострения болезней суставов.

По информации "Метеоновостей", в таких погодных условиях необходимо пересмотреть режим труда и отдыха, не перегружать чрезмерно организм, принимать поливитамины и адаптогены. Необходим полноценный сон, прием лекарств, рекомендованных врачом с профилактической и лечебной целью.

Максимальная температура воздуха в Москве в среду не превысит 12-14 градусов, при облачной погоде с прояснениями пройдет дождь по интенсивности от небольшого до умеренного. Атмосферное давление понизится 734 мм рт.ст.

Ранее "Интерфакс" сообщил о самой холодной ночи в Москве с начала нынешней осени: температура воздуха в городе опустилась до 6,4 градуса.