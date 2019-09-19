Запуск первых МЦД улучшит транспортное обслуживание 4 млн человек

19.09.19 11:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Запуск первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) позволит значительно улучшить транспортное обслуживание более чем 4 млн человек, проживающих в 45 разных районах Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Два первых диаметра потенциально улучшат транспортное обслуживание более чем 4 млн человек, а это около 20% от числа проживающих в столице и прилегающих районах Подмосковья", - заявил Хуснуллин журналистам в четверг.

По его словам, открытие первого диаметра позволит создать 403 тысячи дополнительных пассажирских места, а второго - 486 тысяч. Средний пассажиропоток каждого из двух диаметров составит более 40 млн человек в год.

"Открытие движения по этим диаметрам позволит в среднем в 1,5 сократить время в пути для пассажиров Москвы и Подмосковья", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что благодаря первым двум диаметрам на 10-13% снизится нагрузка на соответствующие участки Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий метро.