Более 2 тыс. многодетных семей в Подмосковье обеспечили землей с начала года

19.09.19 11:30

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Почти 2200 многодетных семей получили землю в Подмосковье за 8 месяцев 2019 года, лидируют Дубна, Балашиха, Химки, Серпухов и Чехов, сообщает пресс-служба Минмособолимущества.

"С начала года земельные участки получили 2179 семей с тремя и более детьми. Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа Дубна, где с начала года обеспечены землей 328 семей, Балашиха - 268 семей, Химки - 147 семей, Чехов - 146 семей и Серпухов - 141 семья", - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили 25 833 семьи.

"Лидерами по предоставлению земли многодетным семьям с момента вступления в действие закона Московской области стали городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы и Шаховская, которые обеспечили 94-98% многодетных семей своего округа, вставших на очередь с 2011 года", - приводит слова Когана пресс-служба ведомства.