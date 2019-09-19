Песков считает, что Ситуация с делом актера Устинова развивается в русле закона

19.09.19 13:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация вокруг в отношении актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы за нападение на сотрудника Росгвардии, развивается в русле закона.

На вопрос журналистов, ознакомился ли президент РФ Владимир Путин с обращением к главе государства режиссера Андрея Звягинцева в поддержку Устинова, Песков сказал: "В Кремле видели обращение (Звягинцева). Президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Ситуация развивается в русле закона, как и должна развиваться".

"Вы знаете, что была подана апелляция (на арест Устинова), вы слышали заявление (адвоката Анатолия) Кучерены. Это подключившийся адвокат, который выполняет определенные предусмотренные действия. Поэтому здесь нужно конкретно констатировать развитие ситуации в русле закона", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, почему именно к администрации президента апеллируют защитники Устинова, пресс-секретарь президента сказал: "Этот вопрос нужно адресовать участникам этих мероприятий".

"Еще раз напоминаем, что ни администрация президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда и не имеют права по закону, а также намерения вмешиваться в судебные процессы", - заключил Песков.