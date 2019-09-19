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19.09.19 17:26

Более 540 семей купили жилье взамен утраченного во время паводков в Иркутской области

© РИА Новости. Геннадий Аносов
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 540 семей, пострадавших от летних паводков в Иркутской области, приобрели новое жилье взамен утраченного, сообщили в пресс-службе межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводка районах региона.

"По данным на 18 сентября, в Иркутской области приобрели жилье взамен утраченного 544 семьи, лишившиеся жилплощади в результате паводков летом этого года. Из средств федерального бюджета на эти цели израсходован 1 млрд 428 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что жильё приобретают жители Тулунского, Нижнеудинского, Чунского, Тайшетского районов.

Граждане на пострадавших территориях также начали оформлять договоры строительного подряда, их на 18 сентября насчитывает 49.

Органами социальной защиты региона принято 4 890 пакетов документов на получение свидетельств на выплаты для восстановления жилищных прав, при этом оформлено 3 846 свидетельств.

Напомним, что в результате паводка в Иркутской области без жилья осталось 5 718 семей, еще 3 458 семьям предстоит восстановить своё жильё в рамках капитального ремонта. На восстановление жилищных прав граждан из федерального бюджета Иркутской области направлено 14 млрд 392 млн рублей.

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