Московский полицейский арестован по делу о расстреле коллег на станции метро "Рязанский проспект"

20.09.19 16:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы в пятницу отправил под арест на два месяца полицейского Алексея Смирнова, обвиняемого в расстреле коллег на станции столичного метрополитена "Рязанский проспект", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября 2019 года", - огласил решение судья Сергей Артемов.

Смирнову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы (ст. 317 УК РФ).

Согласно ходатайству следствия, находясь на свободе, Смирнов, будучи действующим сотрудником органов внутренних дел, может скрыться, оказать давление на свидетелей - как из числа коллег, так и гражданских лиц, ставших свидетелями случившегося, а также иным образом помешать ходу расследования.

Смирнов и его адвокаты просили суд отказать следователю в удовлетворении его ходатайства. Согласно их позиции, в настоящее время в материалах уголовного дела нет сведений, достаточных для того, чтобы "сделать вывод о том, что Смирнов опасен для общества, и особенно - о причинах произошедшего".

Прокурор поддержал следователя.

В среду, 18 сентября, в пресс-службе московского управления МВД сообщили, что сотрудники отдела собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки коллегу из патрульно-постовой службы 34-летнего Алексея Смирнова, однако тот стал отстреливаться из табельного пистолета. От полученных ранений один оперативник - старший лейтенант полиции Максим Веялко - скончался на месте, второй - подполковник полиции Алексей Лимонов - был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелок был задержан.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, в свою очередь, что, по предварительной версии, задержание патрульного сотрудниками ОСБ было связано с подозрением в получении взятки от гражданина без документов.