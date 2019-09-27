|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.09.19 15:32
Двухэтажные аэроэкспрессы в "Шереметьево" могут запустить в начале декабря
"В конце ноября - начале декабря этого года, как предполагается, 39 пар двухэтажных поездов "Аэроэкспресса" в одну и в другую сторону будут двигаться от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала", - сказал он.
В июне текущего года заместитель гендиректора РЖД Олег Тони сообщал, что РЖД занимаются поиском технического решения для запуска двухэтажных поездов "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала в центре Москвы.
"На данный момент сказать, что есть такая возможность, и что она соответствует нормативам, я не могу. Но этот вариант проектными институтами прорабатывается, мы ищем решение. С одной стороны у нас памятник архитектуры - Тверской путепровод, а с другой - метро, некуда заглубляться. Нам нужно найти техническое решение, которое не приведет к потере безопасности", - комментировал он.
"До конца года, уверен, мы его (решение - ИФ) найдем. Совместно с правительством Москвы и компанией "Аэроэкспресс" мы над этим работаем", - сообщил топ-менеджер.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket