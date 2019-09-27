Двухэтажные аэроэкспрессы в "Шереметьево" могут запустить в начале декабря

27.09.19 15:32

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Двухэтажные поезда начнут курсировать между "Шереметьево" и Белорусским вокзалом в начале декабря 2019 года, рассказал заместитель генерального директора "Аэроэкспресса" Михаил Ковальский.

"В конце ноября - начале декабря этого года, как предполагается, 39 пар двухэтажных поездов "Аэроэкспресса" в одну и в другую сторону будут двигаться от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала", - сказал он.

В июне текущего года заместитель гендиректора РЖД Олег Тони сообщал, что РЖД занимаются поиском технического решения для запуска двухэтажных поездов "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала в центре Москвы.

"На данный момент сказать, что есть такая возможность, и что она соответствует нормативам, я не могу. Но этот вариант проектными институтами прорабатывается, мы ищем решение. С одной стороны у нас памятник архитектуры - Тверской путепровод, а с другой - метро, некуда заглубляться. Нам нужно найти техническое решение, которое не приведет к потере безопасности", - комментировал он.

"До конца года, уверен, мы его (решение - ИФ) найдем. Совместно с правительством Москвы и компанией "Аэроэкспресс" мы над этим работаем", - сообщил топ-менеджер.