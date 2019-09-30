Стелу "Населенный пункт воинской доблести" открыли в Звенигороде

30.09.19 13:55

Фото администрации г.о. Одинцово

30 сентября. Interfax-Russia.ru - День города в подмосковном Звенигороде отметили открытием стелы "Населенный пункт воинской доблести", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа, в состав которого входит Звенигород.

"28 сентября, в День города Звенигород, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями в торжественной обстановке открыл стелу "Населенный пункт воинской доблести". Объект является символом присвоенного статуса и призван увековечить подвиг звенигородцев в годы Великой Отечественной войны", - рассказали в администрации.

Там пояснили, что стела представляет из себя квадратную в сечении колонну из гранита, которая завершается геометрической ромбовидной капителью. Установлен объект за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Статус "Населенного пункта воинской доблести" был присвоен Звенигороду в 2017 году по инициативе общественных организаций и местных жителей.

Присвоение статуса связано с тем фактом, что в 1941 году Звенигород был окружен нацистскими войсками с запада, севера и востока.

В 2019 году Звенигороду исполнилось 867 лет.