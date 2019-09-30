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30.09.19 13:55
Стелу "Населенный пункт воинской доблести" открыли в Звенигороде
"28 сентября, в День города Звенигород, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями в торжественной обстановке открыл стелу "Населенный пункт воинской доблести". Объект является символом присвоенного статуса и призван увековечить подвиг звенигородцев в годы Великой Отечественной войны", - рассказали в администрации.
Там пояснили, что стела представляет из себя квадратную в сечении колонну из гранита, которая завершается геометрической ромбовидной капителью. Установлен объект за счет средств регионального и муниципального бюджетов.
Статус "Населенного пункта воинской доблести" был присвоен Звенигороду в 2017 году по инициативе общественных организаций и местных жителей.
Присвоение статуса связано с тем фактом, что в 1941 году Звенигород был окружен нацистскими войсками с запада, севера и востока.
В 2019 году Звенигороду исполнилось 867 лет.
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