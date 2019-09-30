Алтай надеется рекультивировать отходы оборонного предприятия на федеральные средства

30.09.19 14:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 сентября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году власти Алтайского края намерены начать рекультивацию отходов в озере-отстойнике и на площадке сжигания отходов предприятия "Полиэкс" (Бийск), которые представляют собой экологическую опасность, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

"В крае два объекта накопленного экологического ущерба. Речь идет о рекультивации озера-отстойника на территории бывшего завода "Полиэкс", а также рекультивации площадки сжигания на территории этого подразделения в Бийске. Это предприятие промышленного комплекса. Общая цена вопроса - 23 млн рублей. Средства предусмотрены с 2020 года", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время проводится экологическая экспертиза проектно-сметной документации для проведения рекультивации. На территории бывшего завода хранятся источники ионизирующего излучения и приборы, содержащие радиоактивные элементы.

"Федеральный центр готов рассматривать наши предложения. Риски этих отходов после рекультивации будут сняты", - подчеркнул Попрядухин.

Он сообщил, что работы планируется провести в рамках нацпроекта "Экология", на финансирование которого Алтайскому краю будет выделено 2,2 млрд рублей до 2024 года.