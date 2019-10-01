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01.10.19 11:51

Варшавер: "Ленком" продолжит следовать заложенным Марком Захаровым традициям

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
1 октября. Interfax-Russia.ru - Гражданская панихида началась во вторник в театре "Ленком", с художественным руководителем театра Марком Захаровым пришли проститься тысячи людей.

"У нас беда в театре, беда в России. Ушел из жизни великий режиссёр Марк Захаров. Нет слов говорить о беде, которая произошла. Наверное, он один из последних из могикан, которые нас покинули. Мы будем обязательно следовать тем традициям, которые у нас определились за 46 лет, которые он нами руководил. Нам всем сложно. Мы постараемся все сделать, чтобы нам не было стыдно, чтобы мы держали ту планку, которую поставил Захаров. Нам надо постараться ее удержать", - сказал во время церемонии прощания директор театра Марк Варшавер.

Со словами соболезнований выступил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. "Любимый режиссёр, драматург, автор, творец, великий мастер. Марк Анатольевич - это комета на творческом небосводе, которая озарила собой десятилетия творческой жизни... Марк Анатольевич - это не только его собственные работы, но и его ученики... Марк Анатольевич ушёл, но его встречает его небесный "Ленком", те люди, которые творили с ним", - сказал Кибовский.

Народный артист России Борис Клюев назвал Захарова человеком необычайной одаренности, который сумел пройти в искусстве сложный и счастливый путь. "Он сумел совместить огромное количество профессий: актёр, режиссёр, сценарист, преподаватель, писатель, режиссёр кино. Он смог создать своё лучшее детище - театр "Ленком", он смог создать великолепную труппу. Здесь работали звезды", - сказал Клюев, выразив соболезнования от коллектива Малого театра.

Среди пришедших проститься с Захаровым были чиновники, артисты, коллеги, деятели культуры, в том числе, министр культуры Владимир Мединский, глава СТД Александр Калягин, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

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